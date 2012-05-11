- Минулої осені в мікрорайоні Осокорки Північні-6 розпочали будувати єдину на мікрорайон школу, але в квітні припинилось фінансування. Ми стурбовані, що першого вересня наші діти не зможуть піти у цю школу, а до найближчої досить далеко...

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Я знаю про цю проблему, адже був ініціатором того, щоб цього року згадану школу ввели в експлуатацію. Ми дійсно досить потужно розпочали це будівництво і, до речі, воно продовжується. Там сьогодні ведуться роботи по перекриттю останнього поверху школи, далі розпочнуться оздоблювальні роботи та прокладання інженерних мереж. За два тижні ми маємо остаточно вирішити питання повного фінансування будівництва цього об’єкта, тож запевняю вас, що школу ми добудуємо до першого вересня. Відверто вам скажу, що подібні проекти не дешеві - це майже 100 мільйонів гривень, які нам необхідно віднайти. Тож запевняю вас, що ми це зробимо - і ваші діти підуть першого вересня у нову школу. Вона буде дуже красива, сучасна з басейнами.