У Києві 11-13 травня відбудеться відкритий зліт туристів

Київ. 11 травня. УНІАН. З 11 до 13 травня у Національному музеї-заповіднику «Битва за Київ у 1943 році» (с. Нові-Петрівці Вишгородського району Київської області) відбудеться ХV ювілейний відкритий зліт туристів міста, присвячений 67-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як повідомляє офіційний сайт Київської міської держадміністрації, захід організований Головним управлінням комунального господарства спільно з Головним управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту, Головним управлінням освіти та науки та Федерацією спортивно-оздоровчого туризму Києва.

Як зазначається в повідомленні, щорічно в цьому заході беруть участь все більше учасників. За 15 років проведення у зльоті взяло участь більше 10 тисяч учасників з різних туристичних клубів, секцій, колективів фізичної культури підприємств, установ, учбових та навчальних закладів.

За цей час переможцями ставали команди багатьох різних вищих навчальних закладів, клубів, туристичних гуртків. Щорічне проведення зльоту сприяло підготовці багатьох професіоналів у різних видах спортивно-оздоровчого туризму.

Упродовж існування цього важливого для туристської спільноти міста заходу ГУ спільно з Федерацією спортивно-оздоровчого туризму Києва здійснено дослідження «Поясу Слави» столиці. У результаті проведеної роботи знайдено і описано 202 вогневі точки (доти) та створено базу для проведення різноманітних заходів зі спортивно-оздоровчого туризму.

Згідно з програмою цьогорічного збору, 12 травня об 11.00 відбудеться урочисте відкриття зльоту з покладанням квітів до меморіалу визволителям Києва 1943 року та з вшануванням полеглих у боях за Вітчизну хвилиною мовчання та підняттям державного прапору.

Після урочистого відкриття зльоту всі бажаючи зможуть відвідати діораму «Битва за Київ 1943 році», а об 11.30 розпочнуться змагання з техніки пішохідного, водного, гірського та велосипедного туризму. У цей же день пройдуть різноманітні туристські конкурси та концертна програма за участю бардів і учасників зльоту.

13 травня о 12.00. відбудеться урочисте закриття зльоту і нагородження його переможців та призерів.