Автопробіг "Естафета пам'яті" пройшов трьома районами столиці

Київ, 11 травня. УНІАН. У Дніпровському районі столиці з нагоди 67-ї річниці Дня Перемоги у форматі Всеукраїнської громадсько-патріотичної акції "Естафета пам’яті: пишаємося Великою Перемогою!" Партії регіонів відбувся автопробіг "Естафета пам’яті".

Про це повідомляється на офіційному сайті Дніпровської РДА.

Колона автомашин з представниками ветеранських організацій, активістами громадської ради, Київської міської та Дніпровської районної організації Партії регіонів та працівниками районної державної адміністрації вирушила в автопробіг по пам’ятних місцях трьох районів, що межують один із одним – Дніпровському, Деснянському, Дарницькому. Очолив автопробіг керівник апарату Дніпровської райдержадміністрації, перший заступник голови Дніпровської райорганізації Партії регіонів Анатолій Павленко.

У центрального парку культури й відпочинку Дніпровського району "Перемога" учасники автопробігу поклали квіти до пам’ятника жінці у Великій вітчизняній війні та квіти до кургану "Безсмертя". Після цього під мелодії часів Великої Вітчизняної війни автоколона вирушила до Парку "Деснянський", де разом із представниками Деснянської райорганізації Партії регіонів приєдналися до вшанування пам’яті учасників Великої Вітчизняної війни та поклали квіти до обеліску "Слави".

Звідти учасники естафети вирушили до меморіалів, що розташовані в Дарницькому районі столиці. Перший із них – монумент "Мужності" на площі, що напроти Дарницького вокзалу. До підніжжя пам’ятнику учасники естафети поклали квіти й вшанували солдатів та офіцерів, що загинули, зокрема, у Дарницькому концтаборі для військовополонених, який влаштували на території району німці після взяття Києва.

Наступним місцем, куди прибули учасники автопробігу став пам’ятник загиблим партизанам у парку "Партизанська слава", що в Дарницькому районі. Там активісти й ветерани вшанували пам’ять загиблих у війні народних месників.

Всеукраїнська громадсько-патріотична акція "Естафета пам’яті: пишаємося Великою Перемогою!" Партії регіонів, у форматі якої відбувся автопробіг "Естафета пам’яті" трьома районами столиці, було влаштовано з метою належного відзначення пам’яток Великої Вітчизняної війни, вшанування ветеранів, увічнення пам’яті про загиблих захисників Вітчизни. Естафетний автопробіг став однією з частин низки тематичних заходів, присвячених Дню Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років у столиці й, зокрема, у Дніпровському районі Києва.