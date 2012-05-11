- Я хочу звернути увагу влади на неякісну роботу по влаштуванню нових тротуарів та велодоріжок вздовж проспекту Бажана.

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Ці роботи ще не завершені. Безумовно, що ми не будемо приймати в експлуатацію об’єкти, які є неякісними. Але проблема велодоріжок та тротуарів на проспекті Бажана в тому, що, на жаль, у зв’язку з реконструкцією проспекту ми були змушені зменшити там потік автотранспорту. І мені комунальні служби, особливо з питань озеленення, уже не перший раз сигналізують, що якщо виникає затор, то наші водії їдуть не по проспекту, а по зеленим зонам і по недобудованим пішохідним та велодоріжкам, знищуючи їх. Тож запевняю вас, що роботи на проспекті Бажана будуть виконані вчасно та якісно, і у нас не буде таких прикрих випадків. Велодоріжки гарної якості ми до кінця травня здамо в експлуатацію. Я думаю, що вони сподобаються тим, хто користується цим видом транспорту.