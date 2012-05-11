- У місті триває реконструкція вулиці Горького, проспекту Бажана, незабаром буде введена в експлуатацію сучасна розв’язка біля мосту Патона. Міську владу задовольняє якість цих робіт?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Місто завершує декілька масштабних реконструкцій, і роботи виконуються на дуже високому рівні. В цьому кияни зможуть переконатися особисто після введення цих об’єктів у експлуатацію. Так, нам потрібно переходити на технологію комплексного ремонту доріг, коли ми знімаємо асфальт, кладемо новий, і відходити від звичного латання вулиць та проспектів. Це застаріла практика попередніх років, але, на жаль, одразу відмовитись від неї на сьогодні поки що неможливо. Адже робити такі комплексні ремонти, як на вулиці Горького чи проспекті Бажана, дуже непросто. Тож, гадаю, що процес переходу до таких комплексних рішень дорожніх проблем буде тривати декілька років. Але зазначу, те, що сьогодні ми реконструюємо або будуємо, робиться з гарантією мінімум на 30 років. Дорожні служби використовують новітні технології: кладеться перший шар асфальту, потім сітка, далі другий і вже аж потім чистовий. Тому якість виконаних робіт я киянам гарантую разом з тими, хто це робить.

Наприклад, зараз триває реконструкція проспекту Григоренка, мешканці цього району отримають якісний, широкий проїзд, а головне - прямий вихід на Дарницький міст. Завдяки цьому, транспортні потоки зі спальних районів ми спрямуємо не на Південний міст, а на розширений проспект Григоренка і потім на Дарницький міст. Це значно зменшить транспортні затори, які щоденно виникали на Південному мостовому переході. Тобто ми вирішуємо дорожні проблеми комплексно.