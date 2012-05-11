На Хрещатику можна буде визначити рівень фізичного здоров’я

Київ. 11 травня. УНІАН. 12 травня з 14.00 до 16.00 на вул. Хрещатик відбудеться інформаційно-оздоровча акція, присвячена Всесвітньому дню боротьби з артеріальною гіпертонією.

Як повідомляє офіційний сайт Київської міської державної адміністрації, під час заходу усі охочі зможуть отримати консультації лікарів профілактичної медицини, сімейних лікарів, фахівців антигіпертензивних центрів, виміряти артеріальний тиск, рівень цукру крові за допомогою сучасних автоматичних приладів, приєднатися до оздоровчої гімнастики на майданчику перед будинком Київської міської державної адміністрації.

Крім того, учасники акції матимуть змогу визначити рівень фізичного здоров’я, біологічний вік, зробити електрокардіограму, спеціальним газоаналізатором визначити забрудненість легенів від тютюнокуріння та виявити відсоток надлишкової маси тіла.

Організаторами заходу виступили: Громадська рада МОЗ України, Всеукраїнське лікарське товариство, Головне управління охорони здоров’я, Київський міський Центр здоров’я за підтримки КМДА.

За інформацією Головного управління охорони здоров’я КМДА, причиною інфарктів, інсультів головним чином є закупорка артерій, яка заважає кровопостачанню життєво важливих органів – серця та головного мозку. Жирові відкладення на внутрішніх стінках судин звужують їх отвори та роблять менш гнучкими. Це явище, яке називають атеросклерозом, підвищує вірогідність закупорки судин згустками крові. Жирові відкладення з’являються в результаті куріння, зловживання алкоголем, недостатньої фізичної активності, хронічних стресів, неправильного харчування, ожиріння. Рання стадія процесу зафіксована вже у 10-річних дітей.