Київводоканал продовжить обслуговування столичних бюветів

Київ. 11 травня. УНІАН. Обслуговуванням столичних бюветних комплексів цього року займатиметься ПАТ “Київводоканал”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі водоканалу, про це йдеться у договорі від 21 квітня, укладеному між ПАТ «АК «Київводоканал» і Спеціалізованим водогосподарським комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради “Київводфонд”, яке виступає балансоутримувачем бюветів.

Згідно з документом, “Київводоканал” буде надавати послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту насосів та компресорів, тобто послуги з технічного обслуговування і поточного ремонту конструктивних елементів (крім водоочисного обладнання). Закупка основного обладнання відбуватиметься за рахунок балансоутримувача.

У договорі йдеться, зокрема, про 118 бюветних комплексів: Голосіївський район – 9 комплексів, Дарницький район – 20, Дніпровський район – 20, Деснянський район – 20, Оболонський район – 16, Печерський район – 4, Подільський район – 12, Святошинський район – 3, Солом’янський район – 3, Шевченківський район – 11.

Ще 66 бюветів будуть обслуговуватись “Київводоканалом” після проведення балансоутримувачем відповідних ремонтно-відновлювальних робіт.

Ціна договору з технічного обслуговування бюветів на рік склала 4 млн 5 тис. 856 грн.

За умовами договору, виконавець не несе відповідальності за якість вихідної води на бюветних комплексах, крім випадків, якщо погіршення води сталося з його вини, зазначають у “Київводоканалі”. Однак до переліку робіт, які, за договором, виконує «Київ водоканал», також входить здійснення періодичного контролю безпечності та якості питної води з бюветів, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Зараз через вихід з ладу насосних агрегатів не працюють бювети за адресами: вул. Васильківська, 47, вул. Городецького, 8 та бювет по вул. Генерала Потапова.

Щодо детальнішої інформації про причини виходу з ладу чи тимчасового припинення роботи бюветних комплексів за іншими адресами “Київводоканал” радить звертатися до балансоутримувача - “Київводфонду”.

Перелік бюветів, які обслуговуються “Київводоканалом”, оприлюднено на сайті товариства у розділі “Споживачам”.

*** Листом від 31 січня 2012 року № 1-56 СВКП «Київводфонд» повідомило, що приймає на себе зобов’язання щодо здійснення оплати робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту бюветних комплексів починаючи з січня 2012 року. Впродовж 2010-2011 років балансоутримувачем бюветних комплексів Києва виступало КП «Київкомунсервіс».

До 2010 року усі бюветні комплекси перебували на балансі комунальних служб відповідних районів Києва, з якими ПАТ «АК Київводоканал» укладало угоди на технічне обслуговування бюветів.

Станом на 11 травня загальний розмір боргу райдержадміністрацій Києва перед ПАТ «АК «Київводоканал» за технічне обслуговування бюветів становить 1 млн 931 тис. 336 грн.

У середньому на технічне обслуговування одного бюветного комплексу ПАТ «АК «Київводоканал» у місяць витрачає близько 3 тис. грн.