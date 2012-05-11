У Деснянському парку відкрито новий дитячий майданчик

Київ, 11 травня. УНІАН. У парку "Деснянський" відкрито новий дитячий ігровий майданчик.

Як повідомили УНІАН в Деснянській райдержадміністрації, ігровий майданчик створювався під патронатом голови Деснянської РДА Віктора Жеребнюка за сприяння фонду "Діти Чорнобиля".

"Ми даруємо радість дітям!" Під таким гаслом було збудовано "Деснянську казку". Ми продовжуємо радувати малюків. За підтримки Деснянської райдержадміністрації відкрився ще один ігровий майданчик для наймолодших", – сказав перший заступник голови Деснянської РДА Вадим Костюченко.

І якщо ігрові елементи "Деснянської казки" дійсно розраховані на дітей середнього віку, то новий дитячий ігровий майданчик – для діточок від 1 до 3 років. Майданчик розміщено на території близько 100 кв. м. Тут малюки можуть погратися у пісочниці, покататися на гірці, завітати до будиночка з рахівницею, покататися на гойдалках.

