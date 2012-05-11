Встановлюються збитки від сміттєзвалища у Голосіївському парку

Київ. 11 травня. УНІАН. Прокуратурою Києва організовано проведення перевірки за фактом розміщення сміттєзвалища на землях природно-заповідного фонду Національного природного парку «Голосіївський».

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури столиці, перевірку проводитимуть фахівці Державної екологічної інспекції у Києві, які будуть встановлювати розмір збитків, спричинених довкіллю.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня прем`єр-міністр Микола Азаров у ході селекторної наради у Міністерстві екології та природних ресурсів висловив обурення з приводу наявності сміттєзвалища у Голосіївському парку і доручив владі столиці впродовж тижня розібратися у ситуації та відзвітувати про причини виникнення звалища.

7 травня голова КМДА Олександр Попов заявив, що столиця не відповідає за сміттєзвалище у Національному парку "Голосіївський", однак готова допомогти ліквідувати його.

О.Попов наголосив, що Голосіївський парк має статус національного парку, і Київ передав цю територію державі. Відповідно, пояснив він, це нині зона відповідальності профільних міністерств і відомств.