Місту намагаються повернути землі під садибою Мурашка

Київ. 11 травня. УНІАН. Апеляційну скаргу столичної прокуратури щодо повернення у комунальну власність земельної ділянки на Малій Житомирській почав розглядати Апеляційний господарський суд Києва. Йдеться про територію біля садиби Мурашка, повідомив 5-й Канал.

Будинки та земельну ділянку у 2007-му році приватизувала компанія "Пантеон-Інвест". Торік Господарський суд Києва повернув будинки у комунальну власність, натомість землю - лишив у приватній. У прокуратурі наполягають, що це незаконно, адже земельна ділянка знаходиться в охоронній зоні Софії Київської та має історико-культурне призначення.

"Надання такої категорії земель, як особливо цінні, для потреб, які не пов`язані із веденням сільського господарства - законом заборонено. В даному випадку, відповідачу передані земельні ділянки в тому числі і для будівництва, тобто не для сільського господарства. Це основна підстава, з якою ми звернулися з позовом до суду", - прокоментувала представник прокуратури м. Києва Ольга Василюк.