На Осокорках 1 вересня відкриють нову школу

Київ. 11 травня. УНІАН. В столичному мікрорайоні №6 «Осокорки-Північні» 1 вересня відкриє для школярів свої двері нова школа на 33 класи.

Про це повідомив голова КМДА Олександр Попов, відповідаючи на запитання киян у прямому ефірі програми «Столиця» на ТРК «Київ».

«Я був ініціатором того, щоб ми цього року ввели в експлуатацію цю школу. І дійсно, ми дуже швидкими темпами почали її будівництво. Будівництво триває, сьогодні ведуться роботи з перекриття останнього поверху школи, потім почнуться оздоблювальні роботи, прокладка інженерних мереж тощо», – сказав О.Попов.

Голова КМДА зазначив, що проект дуже дорогий – школа будується згідно з найсучаснішими вимогами, зокрема в ній передбачено басейн, достатню кількість просторих кабінетів тощо.

Проте місто обов`язково знайде кошти на завершення проекту. «Протягом приблизно двох тижнів ми повинні остаточно вирішити питання повного фінансування будівництва цього проекту», – сказав О.Попов, висловивши впевненість, що перша в мікрорайоні школа прийме дітей 1 вересня. «Я впевнений, до 1 вересня школа буде побудована і здана в експлуатацію», – зазначив голова КМДА.

Навчальний комплекс, який будується в мікрорайоні №6 «Осокорки-Північні», складається із загальноосвітньої школи на 33 класи та ліцею на 22 класи. Комплекс матиме басейн для школярів і спортивні майданчики. Проектом будівництво комплексу передбачено в два етапи: спершу буде побудована школа, потім ліцей. Це другий за останній рік ультрасучасний навчальний заклад, споруджений в столиці: 2011 року в Дарницькому районі Києва відкрито Інженерну гімназію на 33 класи і 990 учнів. Гімназія оснащена комп`ютеризованою бібліотекою, лабораторіями, басейном, ігротеками, медичним блоком.