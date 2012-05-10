Обирають інвестора для арт-галереї під Гаванським мостом

Київ. 10 травня. УНІАН. Столична влада оголосила конкурс на залучення інвестора до облаштування арт-галереї під відкритим небом.

Відповідне розпорядження, підписане головою Київської міської державної адміністрації Олександром Поповим, передбачає облаштування галереї за адресою: вул. Набережно-Хрещатицька, причал №1-2 – під новим Гаванським мостом, який з’єднує Поділ та Оболонь, повідомили УНІАН у пресс-службі КМДА.

За словами заступника голови КМДА Руслана Крамаренка, київська влада планує відкрити під мостом сучасну художню арт-галерею, де виставлятимуть свої роботи художники, скульптори, також буде стіна для графіті. Для унікальної виставки розроблять спеціальні стенди та панно.

«Вартість проекту становить 2,5 млн грн. Збудують галерею за гроші інвесторів. Для киян вхід у галерею буде безкоштовним, а інвестор зможе заробити, здаючи її під різні виставки. Цей проект цікавий інвестору, адже його можна реалізувати за кілька місяців», – пояснив Р.Крамаренко.