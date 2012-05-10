У 15 будинках Голосіївського району реконструюють теплопункти

Київ. 10 травня. УНІАН. У 15-х житлових будинках, розташованих у Голосіївському районі міста, реконструюють теплові пункти.

Як інформує прес-служба столичної міськодержадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

Згідно з документом замовником виконання робіт із розробки проектно-кошторисної документації та реконструкції теплових пунктів житлових будинків визначено Голосіївську районну держадміністрацію.

Облаштування вбудованого індивідуального теплового пункту заплановано у житлових будинках №3 та №7, що на вул. Сєченова. Замінять теплові розподільчі мережі централізованого опалення і гарячого водопостачання у будинку, що на вулиці Жилянській, 30/32-В, а в будинку на вул. Жилянській, 72 облаштують вбудований ІТП.

Також заміна індивідуальних теплопунктів планується у будинках: вул. Заболотного, 136, вул. Тарасівська, 8, вул. Л. Толстого, 23, вул. Червоноармійська, 66, просп. Науки, 41 корпус 11-13.

Замінять теплові розподільчі мережі централізованого опалення та облаштують вбудований ІТП на вул. Саксаганського, 79 та 87, просп. 40-річчя Жовтня, 97-А та вул. Майкопській, 14-А