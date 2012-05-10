Влада Оболоні нагадує громадянам про необхідність обережної поведінки у пожежонебезпечний період

Київ, 10 травня. УНІАН. Відділ з питань надзвичайних ситуацій Оболонського району нагадує громадянам, які обирають для відпочинку ліс, про необхідність обережної поведінки у пожежонебезпечний період.

Про це повідомляється на офіційному сайті Оболонської райдержадміністрації.

В Оболонському районі розташовано близько 6 тис. гектарів лісового масиву, на території якого ще й досі можна натрапити на вибухонебезпечні предмети часів Великої Вітчизняної війни. Головну небезпеку в таких "подарунках" містять хімічні сполуки – пікрати, які утворюються від взаємодії металу та вибухівки. Пікрати вибухають навіть від невеликого тертя, іскри, удару.

Тому, якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет, до нього не можна навіть торкатися. Передусім потрібно обгородити місцезнаходження вибухонебезпечного предмету, нікого не допускати до цього місця, для чого організувати за допомогою місцевих жителів чергування до прибуття представників органів влади.

Виявлені вибухонебезпечні предмети знищують підриванням на місцях або в спеціально відведених місцях відповідно підготовлені фахівці-піротехніки.