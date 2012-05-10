Подільські волонтери визнані одним із кращих скаутських патрулів

Київ. 10 травня. УНІАН. Один із двох загонів добровільних помічників на громадських засадах у сфері надання соціальних послуг Подільського районного соціального центру Києва виборов третє місце у змаганнях на кращий скаутський патруль, які відбулися у рамках скаутського форуму "Скаутинг єднає Україну".

Як повідомили УНІАН в Подільській райдержадміністрації, у форумі брали участь 20 кращих волонтерів та 3 керівники районного соціального центру.

Традиційно на травневі свята кращі представники соціально активної молоді України – лідери скаутського, добровільного та молодіжного руху країни – збираються разом.

В цьому році скаутський форум відбувся неподалік від с. Виграїв Корсунь-Шевченківського району Черкаської області. У форумі брали участь понад 1000 молодих людей та дівчат зі всієї України.

Учасники провели чотири дні на березі річки Рось серед багатовікового лісу. Під час скаутського форуму учасники проживали організованими групами у наметах, самостійно готували їжу на вогнищі, вдосконалювали навички туристичної роботи, оперативного реагування в екстремальних умовах, змагалися у спритності, кмітливості, винахідливості, демонстрували таланти, а також навчалися – відвідували майстер-класи, тренінги.

Добровільні помічники Подільського району брали активну участь у заходах скаутського форуму двома патрулями – "Подільські койоти" та "Могучі єноти". У номінації "Кращий патруль Форуму" третє місце посів патруль "Подільські койоти" (серед 150-ти патрулів скаутського форуму).

У соціальній грі "Подільські койоти" вибороли друге місце, а "Могучі єноти" - третє. Також відзначено дипломом патруль "Подільські койоти" за активну участь у нічній грі.

За підсумками участі у Всеукраїнському скаутському форумі, присвяченому 100-річчю українського скаутського руху, подільські волонтери були нагороджені дипломами.