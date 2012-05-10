Облаштування клумби за проектом, що став переможцем конкурсу "СтратегіЯ" у номінації "Зелене місто"

11 травня о 15.00 заступник голови КМДА Руслан Крамаренко візьме участь у висадці клумби в Еколого-природничому ліцеї №116. Проект клумби у національному стилі став переможцем у Першому київському конкурсі «СтратегіЯ» у номінації «Зелене місто». Автор проекту – учениця ліцею Аліна Сидорчук. Адреса проведення: пров. Сільськогосподарський, 2, Еколого-природничий ліцей №116 (Голосіївський район).

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