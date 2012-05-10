Оновлено сайт Київської міськдержадміністрації

Київ. 10 травня. УНІАН. Оновлено сайт Київської міської державної адміністрації.

Тепер він відкривається за новою адресою: http://kievcity.gov.ua/ і має зовсім інший дизайн і структуру.

Зокрема, сторінка “Київрада” міститься у розділі “Про Київ”. Відкрити її можна також за старою адресою (http://kmr.gov.ua/). Вона поки не оновлювалась.

Інтернет-портал КМДА на головній сторінці, крім розділу “Про Київ”, також має розділи: “Адміністрація” (структура і діяльність міськадміністрації), “Е-Місто” (дані про житлові будинки столиці, про Дозвільний центр, адмінпослуги), “Інвесторам” (Державна реєстрація іноземних інвестицій), “Прес-служба” та “Київ-2012” (відкриває сторінку Приймаючого міста Києва).