Дитячий табір «Промінь» прокуратура вимагає повернути Києву

Київ. 10 травня. УНІАН. Прокуратурою Деснянського району Києва заявлено у Господарський суд столиці позов в інтересах КМДА про визнання недійсним договору купівлі-продажу дитячого оздоровчого табору «Промінь» на 23-му кілометрі Бориспільського шосе.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, дитячий табір «Промінь» було створено ще у 1985 році як заклад для оздоровлення та відпочинку, який розрахований на понад 550 дітей. Заклад підвідомчий ВАТ «Київхімволокно», 51% статутного капіталу якого належить територіальній громаді Києва.

У 2004 році розпорядженням Кабінету міністрів України «Промінь» було внесено до переліку державних та комунальних дитячих оздоровчих закладів, які, відповідно до вимог Закону «Про оздоровлення та відпочинок дітей», власник не має права ліквідувати, а реорганізація допускається лише за згодою органу місцевого самоврядування та за погодженням з центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, молоді та спорту.

ВАТ «Київхімволокно» продало «Промінь» за 1,7 млн грн не як цілісний майновий комплекс, що є стаціонарним дитячим оздоровчим табором, а як нежитлові приміщення загальною площею 7,5 тис. кв. м. При цьому згоди на відчуження табору «Промінь» ВАТ «Київхімволокно» у Головного управління у справах сім”ї, молоді та спорту КМДА не отримало.

Прокуратура вимагає витребувати нерухоме майно табору «Промінь» з незаконного володіння і повернути його у комунальну власність столиці.