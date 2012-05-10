Прокуратура втрутилась в ситуацію з фінансуванням театру «Київ»

Київ. 10 травня. УНІАН. Прокуратура вимагає від столичної влади відновити фінансування муніципального театру «Київ».

Про це УНІАН повідомив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець.

Депутат поінформував, що прокуратура Києва звернулася до КМДА та Київради з листами, в яких висловила прохання вирішити питання з фінансуванням муніципального театру «Київ», оскільки відсутність коштів призводить до виникнення значної заборгованості перед бюджетом міста та із зарплати працівникам театру.

За словами О.Бригинця, фінансування театру «Київ», передбачене рішенням Київради «Про бюджет міста Києва на 2012 рік» в розмірі 1 млн 932 тис грн на оплату праці колективу театру, досі не розпочалося. Театр не може отримати відповідні кошти, оскільки Головне управління культури виключило його зі списку мережі установ та організацій, які фінансуються з місцевого бюджету, пояснив депутат. Таким чином, гроші для театру передбачені, але через певні юридичні підстави заклад культури був виключений із зазначеної мережі, тому профінансувати театр практично неможливо.

«Конфлікт між керівництвом КМДА та керівництвом театру не повинен впливати на колектив та їхні родини, які з Нового року не мають належного фінансування. Більше того, я впевнений, що якщо Київрада прийняла рішення про виділення грошей театру, то КМДА зобов’язана знайти механізм, який дозволить театру отримати ці гроші», - переконаний О.Бригинець.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня начальник Головного управління культури та мистецтв КМДА Світлана Зоріна заявила, що управління не внесло театр «Київ» до своєї мережі.

С.Зоріна нагадала, що Київрада своїм рішенням від 24 червня 2004 року створила ТОВ "Муніципальний театр "Київ" з часткою міськради у статутному фонді у розмірі 51%, а 49% - у власності ТОВ «Театр «Четверта стіна».

За словами С.Зоріної, ще у 2006 році вона з’ясувала, що деякі положення статуту театру «Київ» суперечать чинному законодавству щодо фінансування та використання бюджетних коштів. Вона зазначила, у статуті театру вказано, що він матиме два джерела фінансування: Київська міська рада та ТОВ «Театр «Четверта стіна». При цьому С.Зоріна зауважила, що у 2006-2008 роках театр отримував кошти з міського бюджету.

«Це нонсенс, ми не видаємо кошти на жодне товариство з обмеженою відповідальністю» - сказала вона, додавши, що для отримання таким товариством бюджетних коштів необхідно проводити тендер.

За словами С.Зоріної, щоб урятувати театр, необхідно провести спільні збори та передати у комунальну власність ті 49% ТОВ "Муніципальний театр "Київ", які наразі належать ТОВ «Театр «Четверта стіна».