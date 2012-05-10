На Солом’янці визначені переможці районного конкурсу "Податки очима дітей"
13:09, 10 травня 2012Київ
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Їх роботи надалі змагатимуться за перші місця міського етапу Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості "Податки очима дітей - 2012”.
Київ, 10 травня. УНІАН. Державна податкова інспекція у Солом’янському районі за допомогою журі визначило переможців районного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості "Податки очима дітей – 2012".
Про це УНІАН повідомили в ДПІ у Солом`янському районі.
На районний рівень конкурсу цього року надійшло 94 роботи. Серед робіт, членами журі було відібрано 22 переможці у різних жанрах та вікових категоріях. Роботи переможців районного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості "Податки очима дітей - 2012” надалі змагатимуться за перші місця на міському етапі конкурсу.
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