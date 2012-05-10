У Києві скорочується кількість дитячих таборів - СЕС

Київ. 10 травня. УНІАН. Кількість дитячих таборів у Києві зменшується, а тим, які залишилися, не вистачає коштів і медичного обладнання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила заступник головного лікаря Київської міської санітарно-епідеміологічної станції Ольга Рудницька.

За її словами, з 28 травня по 21 червня у столиці планується відкриття 118 закладів для оздоровлення та відпочинку дітей: 6 санаторіїв, 6 позаміських таборів, 1 турбаза і 105 міських таборів на базі загальноосвітніх шкіл.

Водночас, наголосила О.Рудницька, з 2009 року спостерігається тенденція до скорочення кількості таборів з денним перебуванням дітей на базі загальноосвітніх шкіл. Якщо у 2009 році таких закладів було 171, у 2010 році – 125, у 2011 році – 104 заклади.

Як зауважила О.Рудницька, під наглядом Державної санепідслужби перебувають 9 дитячих оздоровчих таборів, які не відкриваються уже впродовж трьох років «у зв’язку з відсутністю фінансування на проведення капітальних ремонтів та на оздоровлення дітей в цілому».

За словами О.Рудницької, підготовка оздоровчих закладів до нинішнього літа розпочалась ще у вересні 2011 року. Санепідслужбою було підготовлено план завдань з покращення матеріально-технічого забезпечення закладів, і на його виконано лише на 60-70%.

Вона повідомила, що лабораторні дослідження якості води у цих закладах було розпочато ще у квітні і відхилень не виявлено.

О.Рудницька нагадала, що фахівці СЕС також контролюють медичні огляди дітей, які від’їжджають на відпочинок, і працівників оздоровчих закладів, а також меню для харчування дітей.

Як відзначила представник СЕС, ціни на 4-5-разове харчування у київських дитячих таборах цього року складають 17,50 грн на добу у таборах з денним перебуванням дітей, у санаторіях – від 20 до 30 грн, у позаміських таборах – від 37 до 40 грн.

«Дозволи на початок роботи оздоровчих закладів будуть надаватися тільки після виконання планових завдань та за умови забезпечення необхідних умов для безпечного і якісного відпочинку дітей згідно із санітарними вимогами», - заявила О.Рудницька.

Вона підкреслила, що нині основними проблемами є скорочення мережі таборів з денним перебуванням дітей, недостатнє фінансування на проведення капітальних ремонтів та власне оздоровлення дітей, а також застаріле устаткування у медичних кабінетах.