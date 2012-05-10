Попов незадоволений роботою комунальників у Святошино

Київ. 10 травня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов незадоволений роботою комунальників Святошинського району.

Як повідомляє прес-служба КМДА, про це він заявив після робочого об’їзду району, в ході якого особисто перевірив стан прибирання району, зокрема, роботу щодо ліквідації стихійних звалищ, своєчасного вивезення сміття та благоустрою прибудинкових територій.

Під час об’їзду О.Попов виявив одразу три стихійні сміттєзвалища на межі Києва та селища Коцюбинське. Одне із них – на вулиці Робітничій, що особливо вразило своїм масштабом. Також кілька тон непотребу накопичилося у яру поблизу місцевого кладовища. Не набагато кращою виявилась і ситуація на території самого цвинтаря. Через відсутність контейнерів для сміття усе зайве тут складують на купи вздовж паркану.

Голова КМДА вказав на вкрай незадовільний стан роботи комунальників району і на відсутність контролю з боку голови Святошинської райдержадміністрації та розпорядився негайно ліквідувати усі недоліки благоустрою території.

«Я вимагаю максимально відповідального ставлення до благоустрою міста. Неприпустимо, що в столиці й досі залишаються вкрай захаращені території і тим паче стихійні звалища сміття. Стан прибирання міста перевірятиму особисто, тож такі «чисті четверги» будуть у кожному з районів. Нехай це буде попередженням усім чиновникам, які ще досі сподіваються уникнути покарання за бездіяльність», – наголосив О.Попов.

Він додав, що “прислухатиметься не до звітів чиновників, а до думки киян”, і це стосується не лише питань благоустрою міста.

«Я більше довіряю думці мешканців Києва, аніж звітам чиновників. Тому про якість виконання ремонтних робіт, про стан благоустрою території, зокрема, прибирання, асфальтування прибудинкових територій, про надання тих чи інших послуг, про інші питання життєдіяльності міста я питатиму саме у киян», – сказав О.Попов.

Після об’їзду району голова КМДА зустрівся з мешканцями будинку на вулиці Академіка Корольова, 11/1, звернення від яких надійшло під час останнього ефіру програми «Столиця з Олександром Поповим» на телеканалі Київ 7-го травня.

Через постійні прориви труб каналізаційні відходи накопичуються у підвалі будинку. Тут постійно розповсюджується неприємний запах, а надмірна вологість створила умови для розростання небезпечного грибка у під’їздах та квартирах. Голова КМДА особисто оглянув підвал та під’їзди будинку, вислухав усі зауваження від громадян і дав доручення новопризначеному начальнику ЖЕКу негайно розпочати ремонт каналізації у будинку. Попереднього керівника ЖЕКу нещодавно звільнили за халатність та бездіяльність.

Як тільки проблему підвалу буде вирішено, комунальники розпочнуть ремонти під’їздів та покрівлі. Крім того, у дворі будинку повністю замінять асфальтне покриття.