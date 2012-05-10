Київ. 10 травня. УНІАН. У Києві за чотири місяці 2012 року за продаж неповнолітнім тютюну та алкоголю анульовано 70 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі та застосовано фінансових санкцій на суму майже 500 тис. грн. Порівняно з минулим роком кількість анульованих ліцензій з зазначеної причини збільшилась в 6 разів.

Про це повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації в м.Києві.

Наприклад, у лютому цього року в магазині по вул. Потапова було встановлено факт реалізації горілки особі, якій не виповнилось 18 років. За встановленим фактом складено адміністративний протокол. В результаті власнику магазину нараховано майже 7 тис. грн. фінансових санкцій та оформлене розпорядження про анулювання ліцензії.

Загалом по місту Києві за січень-квітень поточного року анульовано 466 ліцензій, з них 129 – за невнесення квартальної проплати.