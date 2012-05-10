Науково-методичний семінар «Тенденції розвитку дошкільної освіти в Україні та Литві»
12:18, 10 травня 2012Київ
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11 травня о 15.00 відбудеться науково-методичний семінар «Тенденції розвитку дошкільної освіти в Україні та Литві». Під час зустрічі будуть розглядатися питання щодо існуючого досвіду і здобутків у дошкільній освіті Києва та Вільнюса та перспектив подальшої співпраці. У рамках заходу буде укладено близько 20 угод про співробітництво між дошкільними навчальними закладами обох столиць за
різними напрямами співпраці.
Адреса проведення: Київський міський будинок вчителя (вул. Володимирська, 57). Вхід за акредитацією.
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