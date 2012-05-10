11 травня о 15.00 відбудеться науково-методичний семінар «Тенденції розвитку дошкільної освіти в Україні та Литві». Під час зустрічі будуть розглядатися питання щодо існуючого досвіду і здобутків у дошкільній освіті Києва та Вільнюса та перспектив подальшої співпраці. У рамках заходу буде укладено близько 20 угод про співробітництво між дошкільними навчальними закладами обох столиць за

різними напрямами співпраці.

Адреса проведення: Київський міський будинок вчителя (вул. Володимирська, 57). Вхід за акредитацією.