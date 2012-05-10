На Чоколівці і Лук’янівці з 14 травня віключать гарячу воду

Київ. 10 травня. УНІАН. З 14 по 28 травня 2012 р. ПАТ «Київенерго» проводитиме щорічні гідравлічні випробування теплових мереж в частині Солом’янського та Шевченківського районів.

Як інформує прес-служба енергокомпанії, у зв’язку з цим з 14.00 13 травня постачання гарячої води буде припинено на житлових масивах Батиєва гора, Першотравневий, Чоколівка, Караваєві дачі, Лук’янівка (частково).

Зокрема, випробування теплових мереж здійснюватимуться у межах: вулиць Льва Толстого, Привокзальної площі, вулиць Вокзальної, Ползунова, Лукашевича, Повітрофлотського проспекту, вулиць Стадіонної, Тополевої, Фучика, Уманської, Ушинського, Фастівської, Волинської, Вінницької, Медової, Народного ополчення, Ернста, Зеленогірської, Червонозоряного проспекту (частково), вулиць Петра Радченка, Бориса Гаріна, Андрія Головка, Солом`янської, Амосова, Клінічної, Петра Заломова, Городньої, Докучаєвської, Івана Неходи, Петра Красикова, Кудряшова (частина Солом’янського району);

вулиць Вадима Гетьмана, Польової, Ярослава Галана, Гарматної, Борщагівської, Генерала Тупикова, Машинобудівної, Виборзької, проспекту Перемоги, вулиць Академіка Янгеля, Дашавської, Польової (частина Солом’янського району);

вулиць Жилянської, Борщагівської, Політехнічної, проспекту Перемоги, вулиць Зоологічної, Дегтярівської, Олени Теліги, Дорогожицької, Пугачова, Багговутівської, Миколи Мурашка, Мануїльського, Лермонтовської, Герцена, Мельникова, Студентської, Миколи Пимоненка, Бехтеревського провулку, вулиць Січових стрільців, Полтавської, Дмитрівської, Павлівської, Златоустівської, Павла Пестеля, Комінтерну (частина Шевченківського району).

“Київенерго” просить киян дотримуватися правил безпеки і при виявленні провалин чи появи води або пари на поверхні за жодних обставин не наближатися до них. Компанія просить повідомляти про такі випадки за телефонами: у Солом’янському районі – 272-23-73, 497-60-72, 249-47-29, 287-67-23; у Шевченківському районі – 272-23-73, 287-67-23.