Вчора водії найбільше порушували ПДР в частині перевищення швидкості

Київ. 10 травня. УНІАН. За 9 травня 2012 року співробітниками ДАІ було виявлено 367 порушень ПДР, з них перевищення швидкості – 180. Серед інших найбільш характерних: порушення правил проїзду перехресть – 10; порушення ПДР пішоходами – 10.

Про це повідомляє прес-служба УДАІ м. Києва.

Інспекція також інформує, що за порушення ПДР в частині зупинки і стоянки на водіїв складено 44 відповідних протокола. УДАІ попереджає, що автолюбителів, які будуть ігнорувати правила паркування, інспектори, згідно з чинним законодавством, будуть притягувати до адміністративної відповідальності.

Також в повідомленні говориться, що за вихідні дні за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння виявлено 30 порушень. У поточному році за відповідне правопорушення (ст. 130 КУпАП) районними судами м. Києва прийнято 1808 рішень, у 596 випадках - водіїв позбавили права керування транспортним засобом.

За вихідні дні зареєстровано 6 ДТП (3 наїзди на пішоходів), в яких 8 осіб отримали травми.

ДАІ звертає увагу, що в столиці у травні травмовано 6-х дітей-пішоходів. У зв’язку з цим, інспекція вкотре звертається до водіїв із проханням бути уважними та обережними під час керування автомобілем, не забувати, що на вулицях діти.

За минулу добу незаконних заволодінь автотранспортом не зареєстровано. Водночас, співробітниками ДАІ виявлено два автомобіля «Рено Клио» та «Шевроле Авео», що знаходились у розшуку. Транспортні засоби доставлені на майданчик тимчасового зберігання.

Крім того, до райуправління міліції доставлено 2 громадян, у яких виявлено та вилучено наркотичну речовину.

Столична ДАІ звертається до учасників дорожнього руху з проханням надавати інформацію на телефон гарячої лінії 483-70-64 (багатоканальний, працює цілодобово) у випадках виникнення конфліктних ситуацій на дорозі, а також у всіх випадках, коли ДАІ може надати допомогу.

Крім того працює телефон для СМС повідомлень: (063) 9550900.