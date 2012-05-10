На Контрактовій площі проведуть свято завершення навчального року

Київ. 10 травня. УНІАН. 12 травня о 13.00 на Контрактовій площі відбудеться свято екстремального спорту, музики та мобільних технологій.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на відповідне розпорядження голови міськдержадміністрації Олександра Попова.

У концерті, присвяченому завершенню навчального року, візьмуть участь сучасні українські гурти «О.Torvald», «Нерви» з хедлайнерами «Mad Heads XL».

У шоу-програмі будуть також продемонстровані унікальні трюки на лижах і сноуборбах, на маунтбайках (МТБ) і велосипедах (ВМХ). На Контрактовій площі буде встановлено трамплін зі спеціальним покриттям, який дозволить екстремалам продемонструвати свої уміння у повному обсязі. Учасниками змагань стануть як професійні спортсмени, так і аматори з усієї України.

Реєстрація учасників розпочнеться о 13.00, стартуватимуть змагання о 15.00. Того ж дня за підсумками поєдинків за кожною з категорій визначать та нагородять переможців.

Ініціатива проведення такого заходу надійшла від ТОВ «Ультра Промо».

Для проведення свята на належному організаційному рівні міська влада забезпечуватиме охорону громадського порядку та медичний супровід.

Як інформують в КМДА, з 11.00 до 21.00 на Контрактовій площі буде перекрито дорожній рух.