У Шевченківському районі відкрито інформцентр для іноземних туристів

Київ, 10 травня. УНІАН. У Шевченківському районі (вул. Богдана Хмельницького, 37/2) відкрився новий інформаційний центр для іноземних туристів, створений зусиллями активістів громадської організації "Київ. Стратегія-2025".

Про це УНІАН повідомили в Шевченківській райдержадміністрації.

Інформцентр називається "Варшавський експрес". Тут можна отримати довідку чотирма мовами - польською, англійською, французькою і німецькою. Головні "родзинки" нового інформцентру - кава-еспресо від бариста - чемпіона України, яку пропонують усім гостям, та співробітники - колишні інтуристські кадри, справжні "зубри" туристичної індустрії. Окрім кави і довідок, у "Варшавському експресі" можна отримати карти та путівники, замовити таксі та скористатися безкоштовним Wi-Fi.

Але це ще не все: з травня працюватиме виносний стенд з інформаційною продукцією та сувенірами, а скористатися інтернетом можна буде сидячи за столиком. Це вже третій інформаційний центр для туристів у столиці - 30 листопада минулого року проект "Цікавий Київ" відкрив інформцентр за адресою: Хрещатик, 19-а. Окрім української та російської, тут можна отримати консультації англійською, німецькою, французькою, іспанською та польською, а також замовити екскурсії.