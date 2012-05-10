11 травня о 12.00 відбудеться Київська міська спартакіада серед команд державних службовців.

Участь у Спартакіаді візьмуть десять команд від районних в місті Києві державних адміністрацій, а також Київської міської державної адміністрації та Київської міської ради.

Державні службовці змагатимуться з п’яти видів спорту, а саме: волейболу, настільного тенісу, шахів, шашок та футзалу.

Адреса проведення: м. Київ, 19-км Житомирського шосе, навчально-спортивна база олімпійської підготовки «Святошин».