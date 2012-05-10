Військові літаки розганяли хмари над Києвом 9 травня

Київ. 10 травня. УНІАН. Авіація Повітряних сил Збройних сил України, використовуючи сучасні екологічні технології, забезпечила бездощове небо над столицею Україні в День Перемоги, повідомляє прес-служба Міністерства оброни України.

За даними Гідрометцентру України, вранці 9 травня в Києві передбачався короткочасний дощ. Дощова погода могла перешкодити урочистому відзначенню 67-ї річниці Великої Перемоги.

Враховуючи прогноз погоди від Гідрометцентру, міністр оборони Дмитро Саламатін віддав відповідним службам ЗС Україні необхідні розпорядження.

Вранці 9 травня військово-транспортний літак Ан-30 15-ї авіаційної транспортної бригади Повітряних сил ЗСУ злетів у небо і на певній відстані від Києва розсіяв в місцях скупчення хмар спеціальний метеореагент.

За висновком фахівців, цей метеореагент відповідає всім сучасним екологічним вимогам, відзначає прес-служба Міноброни.