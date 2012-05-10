Київ. 10 травня. УНІАН. 9 травня столиця відзначила 67-му річницю перемоги у Великій Вітчизняній війні низкою заходів.

Так, вранці перші особи держави та міста вшанували пам`ять полеглих під час Великої Вітчизняної війни воїнів. Президент України Віктор Янукович, Голова Верховної Ради України Володимир Литвин, Секретар РНБОУ Андрій Клюєв, голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов, перший Президент України Леонід Кравчук, урядовці, представники громадськості поклали квіти до могили Невідомого солдата, що в парку Вічної Слави та до пам’ятника тричі Герою Радянського Союзу, маршалу авіації Івану Кожедубу.

Вшанувати пам`ять полеглих прийшли ветерани Великої Вітчизняної війни з усіх районів Києва, серед них – Герої Радянського Союзу Борис Кошечкін та Іван Селіфонов, голова Української спілки в’язнів – жертв нацизму Маркіян Демидов та голова Української спілки інвалідів війни та ЗСУ Олексій Семішан.

Присутні вшанували пам`ять воїнів, полеглих у роки ВВВ, хвилиною мовчання.

У пам`ять про загиблих пролунали залпи з особистої зброї воїнів Почесної варти. Церемонія завершилася урочистим маршем Почесної варти.

Після цього за участі високопосадовців держави розпочався святковий захід на на Майдані Незалежності. В ньому взяли участь 750 ветеранів з усіх районів Києва.

Присутні переглянули концертну програму «Фронтові сторінки сімейного альбому», в якій, зокрема, участь взяли Почесна варта та Заслужений академічний оркестр пісні та танцю ЗСУ, відомі українські артисти.

Пізніше на Майдані Незалежності розпочався святковий марафон, присвячений 67-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. У ньому взяли участь оркестри Збройних сил України і творчі колективи Міністерства внутрішніх справ, популярні українські артисти. Зокрема, гурт «ВВ», «Мед Хедс», «Время и Стекло», співаки Потап і Настя, Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Еріка. Сучасні виконавці співали відомі улюблені пісні воєнних часів, а також пісні на військову тематику у супроводі Заслуженого академічного оркестру пісні й танцю Збройних сил України.

Завершилось святкове дійство на головній площі Києва о 21.45 феєрверком «Салют Перемоги».

Відбулися святкування Дня Перемоги і на території Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років». Там пройшли народні гуляння із концертом, пригощання солдатською кашею, спілкуванням із ветеранами. Було засвічено Вогонь Слави на знак глибокої пошани великого подвигу переможців та вічної пам’яті про загиблих у Великій Вітчизняній війні. Також відбувся військово-історичний парад «Незабутнє». У супроводі зведеного духового оркестру Генерального штабу ЗСУ територією музею пройшла історична військова техніка та піші колони у військовій формі часів ВВВ. Так, кияни та гості міста змогли побачити переможні військові машини, серед яких: «Вілліс» командирський, ГАЗ-67 з гарматами, РК «Катюша» ЗІС-6, «Студебекер» з гарматами ЗІС-3 та інші.

Також зранку 9 травня у всіх районах Києва розпочались урочистості з нагоди 67-ої річниці перемоги у ВВВ. Відбулися покладання квітів до меморіальних комплексів. Тривали частування гостей свята солдатською кашею, луналиь святкові концерти.