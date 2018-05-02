Свято Перемоги - свято пам'яті

Понад 700 тисяч киян та гостей міста-героя Києва долучилися до загальнодержавних та загальноміських заходів, присвячених 67-й річниці перемоги у Великій Вітчизняні війні. Мітинги-реквієми, церемонії покладання квітів, концерти та народні гуляння відбулися і у всіх районах міста. У традиційних заходах у парку Вічної Слави та на Майдані Незалежності взяв участь Президент України Віктор Янукович, представники уряду і Верховної Ради, голова КМДА Олександр Попов, ветерани та всі охочі.

Очільник столичної адміністрації о 8-й ранку 9 травня взяв участь в урочистій ході та церемонії покладання квітів та вінків до кургану "Безсмертя", що у парку "Перемога" у Дніпровському районі міста. У цей же час святкові заходи розпочалися в усіх районах столиці.

О 9:20 Олександр Попов разом із представниками Адміністрації Президента, урядовцями та народними депутатами супроводжував Главу держави під час традиційного покладання квітів до могили Невідомого солдата та до пам’ятника тричі Герою Радянського Союзу, маршалу авіації Івану Кожедубу, що у парку Вічної Слави.

О 10:00 за участю найвищого керівництва держави та Києва розпочалися урочистості на Майдані Незалежності. Тут ветеранів Великої Вітчизняної війни вшанували святковим концертом, під час якого звучали пісні воєнного періоду.

Святковий військово-історичний парад "Незабутнє" із показовими виступами силовиків та військової техніки, а також запалення Вогню Слави о 12:00 відбулися у Меморіальному комплексі "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років".

У церемонії взяв участь голова КМДА Олександр Попов. У супроводі зведеного духового оркестру Генерального штабу ЗСУ територією музею пройшла історична військова техніка та піші колони у військовій формі часів ВВВ. Кияни та гості міста на власні очі побачили переможні військові машини: "Вілліс" командирський, ГАЗ-67 з гарматами, РК "Катюша" ЗІС-6, "Студебекер" з гарматами ЗІС-3 та інші. Продовжилося святкування концертною програмою "Пісні перемоги". Протягом 5-ти годин кілька десятків тисяч киян частували солдатською кашею та розважали піснями юності ветеранів, аби відчути дух Перемоги зміг кожен присутній.

Кульмінацією 67-го Дня Перемоги традиційно став вечірній концерт на Майдані Незалежності за участю зірок української естради: Олега Скрипки, Тіни Кароль, Потапа та Насті, відомих гуртів. З головної сцени країни привітав киян і гостей міста з Днем Перемоги очільник Київської міськдержадміністрації Олександр Попов.

"За нашими даними більше 700 тисяч киян і гостей столиці взяли участь у святкових заходах. Це свідчить про велику повагу до солдата-героя, солдата-переможця, про те, що ми зберігаємо пам’ять про загиблих. Ми повинні передати цю пам’ять наступним поколінням. Я дуже радий, що свято пройшло на високому рівні", – сказав очільник КМДА.

Фінальним акордом свята став феєрверк, що вибухнув у небі над головною площею столиці, тут День Перемоги відзначало майже 50 тисяч киян та гостей міста.

З офіційного сайту Київської міської державної адміністрації,

Фото УНІАН