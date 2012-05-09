Попов привітав ветеранів та мешканців столиці з Днем Перемоги

Київ. 9 травня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов привітав ветеранів та мешканців столиці із 67-ою річницею Великої Перемоги.

Привітання розміщено на офіційному сайті Київської влади.

«1418 днів чорного лиха і поневірянь, мільйони згублених життів та зламаних доль – ось ціна, котру український народ сплатив за своє право жити під вільним, мирним небом. Океани материнських сліз і ріки пролитої крові – ціна, яку сплатило покоління справжніх героїв-визволителів, аби забезпечити своїм нащадкам майбутнє», - зазначив О.Попов.

Він підкресли, що це плата, котру важко оцінити.

«Дорогі ветерани! Сьогодні, як і щодня, ми доземно вклоняємося вашому великому подвигу, вашому істинному патріотизму. Для нас ви – живий приклад величі людського духу, зразок незламної мужності і всеосяжної волі до життя», - говориться в тексті вітання.

О.Попов побажав ветеранам та усім киянам міцного здоров’я, добра та злагоди у родинах, миру та спокою у домівках, радості у серцях.