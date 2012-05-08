12 травня пройде квест на підтримку Євро-2012

Київ. 8 травня. УНІАН. 12 травня, у день фіналу Шкільного чемпіонату з футболу, присвяченого Євро-2012, у Києві відбудеться безкоштовний пішохідний квест.

Як повідомляє Інформаційний центр «Україна-2012», на учасників чекають логічні завдання та спортивні змагання.

При цьому кожен учасник гарантовано потрапить на фінальний матч Шкільного кубку Євро-2012, відвідає концерт виконавця Arash та інших зірок естради. На переможців квесту чекають також спеціальні призи від організаторів.

Зазначається також, що у квесті можуть взяти участь всі бажаючі, сформувавши команди від 2 до 5 осіб.

Щоб взяти участь у заході, необхідно надіслати заявку на електронну адресу footquest2012@gmail.com , де потрібно вказати наступні дані: ПІБ капітана команди, дату народження, назву команди, контактний телефон.