У Дніпровському районі психологи та соціальні педагоги освоювали арт-технології гендерної політики

Київ, 8 травня. УНІАН. Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту КМДА спільно з громадським об`єднанням "Київська школа рівних можливостей" в Дніпровській райдержадміністрації провели тренінг з провадження гендерної політики "Гендерну освіту – молоді та дітям".

Про це УНІАН повідомили в Дніпровській райдержадміністрації.

Метою тренінгу було навчання формам та методам впровадження гендерної політики, зокрема арт-технологій для психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогів-організаторів підліткових клубів за місцем проживання в Дніпровському районі столиці. Тренінгову програму мали можливість пройти 37 фахівців району.

