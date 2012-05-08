У Києві пройде неофіційний чемпіонат Європи з футболу серед аматорів

Київ. 8 травня. УНІАН. У Києві з 10 по 13 травня пройде відкритий 5-й неофіційний чемпіонат Європи з футболу серед організацій та підприємств, присвячений Євро-2012 та пам’яті майстра спорту міжнародної категорії Анатолія Пузача.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова оргкомітету чемпіонату Віталій Тарасенко.

За його словами, в чемпіонаті візьмуть участь футбольні клуби "Ампір СВ" (Харківська область), "Фармак-Поділ" та "Центробуд" (обидві з Києва) та "Маркет -Плейс" (Угорщина).

В ході прес-конференції відбулось жеребкування серед учасників змагань.

За результатами чемпіонату буде сформована збірна України серед аматорів для проведення другого матчу зі збірною Польщі, який відбудеться 28 липня 2012 року на НСК "Олімпійський".

Сам чемпіонат проходитиме на стадіоні Навчально-тренувального комплексу ім. В.Банникова за підтримки Держслужби молоді та спорту України, Федерації футболу України. Генеральний розпорядник турніру - газета «Київський футбол».