Ветерани зможуть безкоштовно відвідати міські кінотеатри
17:06, 08 травня 2012Київ
0
9 та 10 травня
Київ. 8 травня. УНІАН. 9 та 10 травня комунальні кінотеатри запрошують ветеранів на безкоштовний перегляд фільмів, які наразі перебувають у прокаті.
За інформацією Головного управління культури КМДА, переглянути кіно новинки безкоштовно ветерани матимуть змогу у кінотеатрах: «Лейпциг» (просп. Леся Курбаса, 8);
«Ленінград» (просп. Ю.Гагаріна, 7); «Флоренція» (просп. Маяковського, 31), а також у кінотеатрі «Росія» (вул. Мілютенка, 19).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter