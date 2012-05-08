Ветерани зможуть безкоштовно відвідати міські кінотеатри

9 та 10 травня

Київ. 8 травня. УНІАН. 9 та 10 травня комунальні кінотеатри запрошують ветеранів на безкоштовний перегляд фільмів, які наразі перебувають у прокаті. За інформацією Головного управління культури КМДА, переглянути кіно новинки безкоштовно ветерани матимуть змогу у кінотеатрах: «Лейпциг» (просп. Леся Курбаса, 8); «Ленінград» (просп. Ю.Гагаріна, 7); «Флоренція» (просп. Маяковського, 31), а також у кінотеатрі «Росія» (вул. Мілютенка, 19).

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