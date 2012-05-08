Прес-конференція Приймаючого міста Києва та презентації офіційного фан-довідника

11 травня о 13.00 відбудеться прес-конференція Приймаючого міста Києва за участю заступника голови КМДА Анатолія Голубченка, начальника Головного управління з питань ЄВРО 2012 Тетяни Слишик, першого заступника начальника Головного управління транспорту та зв’язку Івана Шпильового та заступника начальника Головного управління охорони здоров’я Алли Арешкович.

Прес-конференція присвячена підготовці Києва до УЄФА ЄВРО 2012™ та презентації офіційного фан-довідника Приймаючого міста Києва.

Адреса проведення: вул. Хрещатик, 36, кімн. 514 (5 поверх).

УВАГА! Представникам ЗМІ, що бажають відвідати прес-конференцію, необхідно надіслати заявку на акредитацію з контактною інформацією (ПІБ, назва ЗМІ, електронна адреса, контактний телефон) на адресу acred@kma.gov.ua не пізніше 17.00 10 травня з темою листа ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ.