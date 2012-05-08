Бюджету Києва “Бінго” має відшкодувати 1,3 млн.грн

Київ. 8 травня. УНІАН. Господарським судом м. Києва задоволено позов прокуратури Святошинського району про стягнення із ЗАТ «Бінго Інтертеймент» до місцевого бюджету заборгованості з орендної плати за перше півріччя 2011 року на загальну суму майже 1,3 млн. грн.

Як повідомляє прес-служба столичної прокуратури, орендований товариством комплекс по проспекту Перемоги, 112, загальною площею 3,6 тис. кв. м використовується для розташування молодіжного культурно-розважального центру. На даний момент прокуратура Святошинського району вжила заходи щодо виконання зазначеного рішення суду.

Водночас в прокуратурі зазначають, що вказане ЗАТ не сплачує орендну плату протягом року. Зокрема, рішенням суду з підприємства також стягнуто 1,7 млн. гривень заборгованості за несплату оренди у 2-му півріччі 2011 року. Втім, дане рішення ще не набуло чинності.