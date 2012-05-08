Громадський транспорт поповнили 50 нових автобусів та тролейбусів

Київ. 7 травня. УНІАН. Нова партія нових 36 автобусів та 14 тролейбусів, придбаних на кошти кредиту ЄБРР, вийшла сьогодні на маршрути наземного громадського транспорту

столиці.

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, нові одиниці транспорту спрямовано на рейси, які обрали кияни.

«Ці 50 сучасних комфортабельних автобусів та тролейбусів дозволять не лише оновити центральні маршрути громадського транспорту та покращити зовнішній вигляд центральних вулиць Києва, а й значно розвантажать обрані киянами рейси, зменшивши інтервал руху», – зауважив голова КМДА Олександр Попов.

Так, частиною нових одиниць рухомого складу вже сьогодні оновили тролейбусні маршрути №16 «Майдан Незалежності – вулиця Щусєва» та №38 «Музей історії Великої Вітчизняної війни – ст. метро «Видубичі». Іншу частину тролейбусів додатково направили на тролейбусний маршрут №5 «Площа Льва Толстого – вулиця Білицька».

Нові автобуси спрямували на автобусні маршрути №9 «Вулиця Булгакова – станція метро «Лук’янівська»; №48 «Станція метро «Лівобережна» – готель «Славутич»; №64 «Станція метро «Славутич» – садове товариство «Вишеньки»; №97 «Станція метро «Святошин» – масив Новобіличі».

Також збільшено кількість рухомого складу автобусного маршруту №30 «Станція метро «Академмістечко» – санаторій «Лісова галявина». Це дало змогу внести зміни у маршрут та організувати перевезення пасажирів із заїздом через вул. Селянську, що дозволить забезпечити автобусним зв’язком майже всю територію Пущі-Водиці.

В КМДА нагадують, що це вже ІІІ черга реалізації плану наповнення парку громадського транспорту столиці. Так, 6 березня 2012 року (І черга плану) на маршрути громадського транспорту Києва додатково вийшло 74 нові автобуси та 26 нових тролейбусів, що дозволило на 100% оновити і збільшити кількості рухомого складу на окремих маршрутах, які забезпечують перевезення в центральній частині міста та до НСК

«Олімпійський».

18 квітня 2012 року було впроваджено ІІ чергу плану, згідно з яким на міські маршрути додатково направлено 40 автобусів та 20 тролейбусів. Це дозволило: збільшити кількість рухомого складу на окремих соціально-важливих автобусних та тролейбусних маршрутах та частково оновити рухомий склад тролейбусного маршруту №38.

Крім того, сьогодні 9 нових одиниць рухомого складу вітчизняного виробництва вийшли на лінію швидкісного трамваю. Це два трамваї повністю виготовлені у столиці власними силами КП «Київпастранс». Перший такий трамвайний вагон моделі Т-3UА-3 був

виготовлений фахівцями комунального підприємства «Київпастанс» за дорученням Олександра Попова у грудні минулого року і став базовою моделлю для створення сімейства київських трамваїв довжиною 15-32 метри для обслуговування різних за потужністю пасажирських потоків. Наразі триває постановка трамвайних вагонів даного типу на серійне виробництво.

Окрім київських трамвайних вагонів, на лінію швидкісного трамваю сьогодні вийшли ще 7 трамваїв вітчизняного виробництва: 5 трамвайних потягів та 2 трамвайні вагони, поєднані в потяг виробництва ЗАТ «Київський завод електротранспорту» та ТОВ «Татра Юг».