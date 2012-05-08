У столиці презентують масштабну арт-інсталяцію «Вівтар націй»

Київ. 8 травня. УНІАН. 11 травня о 20.00 на Софійській площі у Києві відбудеться урочисте відкриття грандіозної арт-інсталяції «Вівтар націй» художниці Оксани Мась. Глядачів очікує вражаюче дійство з використанням звукової та світло-інсталяцій у супроводі Національного ансамблю солістів «Київська камерата».

Як повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на організаторів проекту, київська прем’єра стане початком національного виставкового туру «Вівтар націй».

Твір сучасного мистецтва буде вперше представлено у Східній Європі, оскільки він є безпрецедентним за масштабом і задумом, наголошують організатори. Висота інсталяції у Києві становитиме 22 метри, а ширина 38 метрів. Композиція складатиметься з 15 фрагментів. І це тільки частина задуманого художницею твору. Завершена робота представить масштабний арт-об’єкт із 302 панелей, загальним розміром 92х134 метри.

Кияни та гості столиці зможуть насолоджуватися грандіозним видовищем протягом трьох днів, з 11 до 13 травня. Наприкінці травня його побачать також в Одесі, Ялті, Дніпропетровську, Харкові, Донецьку, Львові та Запоріжжі.

Прототипом інсталяції «Вівтар націй» став проект «Post-vs-Proto-Renaissance» – сенсація 54-ї Венеційської бієнале (2011). Крім того, проект від України «POST-VS-PROTO-RENESSANCE» став лідером глядацьких симпатій.

Твір О.Мась відтворює Гентський вівтар – шедевр епохи Відродження братів Ван Ейк. На окремих дерев’яних елементах у формі яєць, з яких створено вівтар, зображені людські пристрасті, бажання, надії та мрії. У розписі дерев`яних деталей брали участь мешканці 42 країн – від ув’язнених до ченців, від дітей до пенсіонерів. На думку художниці, кожного, хто захоче і спробує зрозуміти цей твір, чекає трансформація душі та світогляду.