Ветеранів війни та пенсіонерів запрошують на виставку тюльпанів

Київ. 7 травня. УНІАН. Вхід на виставку тюльпанів став безкоштовним не тільки для ветеранів війни, але й для всіх пенсіонерів, повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Цього року на Співочому полі висаджено близько 300 тисяч цибулин тюльпанів. Загальна площа експозиції складає 3 тис. 200 м. кв. Квіткові композиції переплетені українськими мотивами Петриківських розписів.

У день закінчення виставки, 12 травня, відвідувачам виставки покажуть піротехнічне шоу «Танець феєрверків». Під час шоу в небо в такт музичному супроводу піднімуться тисячі кольорових зірок і заполонять всю панораму нічного неба над Печерським ландшафтним парком. Це подарунок для киян та гостей столиці від міської адміністрації.

Піротехнічне шоу «Танець феєрверків» розпочнеться о 21.00, під час якого будуть використані різноманітні феєрверки: висотні, паркові, наземні, вогнепади, колеса, вулкани, спалахи тощо. Піротехнічне свято триватиме упродовж години під супровід знайомих музичних саундреків з відомих кінострічок.