Партії та організації проведуть масові акції з нагоди Дня Перемоги

Київ. 8 березня. УНІАН. До Київської міської державної адміністрації надійшло 9 заявок від різних партій і організацій на проведення масових акцій, приурочених до 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні (ВВВ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, зокрема, Всеукраїнська громадська організація «Загальний військовий союз України» («Загальновоїнська спілка України») має намір провести щорічну героїко-патріотичну акцію «Послужимо Вітчизні разом!». Її учасники планують святковою колоною в супроводі духового оркестру пройти від станції метро «Арсенальна» по вул. Мазепи до Музею Великої Вітчизняної війни. Передбачено також урочисте покладання квітів до могили Невідомого солдата в Парку Слави. Акція завершиться урочистим мітингом на площі біля Музею ВВВ. Там будуть розміщені також польові кухні, де пригощатимуть солдатською кашею і «фронтовими 100 грамами». Запланований святковий концерт. Згідно із заявкою, акція триватиме з 11.00 до 17.00. Передбачена участь близько 5 тис. чоловік.

Київська міська організація Спілки ветеранів Афганістану разом з іншими ветеранськими організаціями також має намір провести урочисту ходу від станції метро «Арсенальна» до площі Слави з покладанням квітів до могили Невідомого солдата в Парку Слави, а також до Меморіалу загиблим в Афганістані, де відбудеться зустріч бойових друзів і концертна програма. В рамках акції пройде автопробіг у складі 20-ти машин центральними вулицями столиці. Заходи пройдуть з 11.00 до 15.00. Заявлена участь близько 600 чоловік.

Громадська організація «Поступ» також має намір пройти колоною від станції метро «Арсенальна» до Парку Слави з покладанням вінків до могили Невідомого солдата. Згідно із заявкою, в акції візьмуть участь 40 чоловік. Час проведення - з 14.00 до 15.00.

Комуністична партія України подала заявку на проходження колони своїх прихильників від станції метро «Арсенальна» по вул. Мазепи з покладанням квітів до могили Невідомого солдата в Паркунні Слави, пам`ятникам Івану Кожедубу і Миколі Ватутіну. Акція пройде з 11.00 до 13.00, орієнтовна кількість учасників – 1 тис. чоловік.

Соціалістична партія України подала заявку на проведення з 11.30 демонстрації від Бессарабської площі, по вул. Хрещатик і до Європейської площі. Передбачена участь 600 чоловік. Після цього 50 чоловік пройдуть по вул. Грушевського і вул. Мазепи до площі Слави для покладання квітів до пам`ятника М.Ватутіну і на могилу Невідомого солдата.

Партія «Велика Україна» має намір провести міні-акцію у вигляді «маршу перемоги» від Бессарабської площі до Майдану Незалежності з 10.00 до 12.00. В акції заявлена участь 20-ти чоловік.

Всеукраїнська молодіжна організація «Молоді регіони» подала заявку на проведення акції з роздачею георгіївських стрічок і прапорців з 9.00 до 13.00 в найбільш багатолюдних місцях столиці, а також на проведення фотовиставки на території музею ВВВ з роздачею повітряних кульок. В акції будуть задіяні 20 активістів.

Національна спілка кінематографістів України організовує біля пам`ятника Леоніду Бикову святкову програму, присвячену презентації книжки віршів і малюнків, присвячених актору, з врученням подарункових примірників збірки ветеранам ВВВ. Акція пройде з 14.00 до 16.00. Очікується участь 150 чоловік.

Також заявку на проведення заходу подала громадська організація «Тверезий Київ», яка планує провести «молодіжну пробіжку за тверезість» з 14.00 до 16.00 за маршрутом: станція метро «Хрещатик» - Європейська площа – Маріїнський парк – площа Слави – музей ВВВ. В акції заявлена участь 150 чоловік.