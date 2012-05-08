Переможці конкурсу малюнків "Я вболіваю за "Динамо" отримали квитки на заключну гру чемпіонату України

Київ, 8 травня. УНІАН. Переможці конкурсу дитячих малюнків "Я вболіваю за "Динамо", організованого Фан-клубом "Динамо" (Київ) до 85-річчя київського клубу, отримали квитки на заключну гру 30 туру чемпіонату України. Які відбудеться за участю команди "Динамо" 10 травня на НСК "Олімпійський" в 19.30.

Про це УНІАН повідомили в Деснянській райдержадміністрації.

Серед переможців – і малюнки школярів Деснянського району: учениці 5-б класу Катерини Шевченко (середня школа №190), учениці 7-б класу Діани Леш (середня школа № 250), учениці 7-б класу Діани Майданович (середня школа №263), учениць 7-б та 7-д класів Анни Мишкоріс та Анастасії Лубинець (гімназія «Троєщина»), учениці 6-б класу Віолети Повч (середня школа № 283), учнів 8-ю класу Олексія Савона та Вікторії Осадленко (економіко-правовий ліцей), учнів 2-в класу Дмитра Лаврова та Андрія Платькова (середня школа №212).

Переможець конкурсу отримає приз – комплект футбольної форми улюбленої команди. Підбиття підсумків та нагородження переможця відбудеться в період з 13-го по 18 травня у межах святкування 85-ої річниці заснування футбольного клубу "Динамо" (Київ).