11 та 12 травня у столиці відбудуться сільгоспярмарки

Київ. 7 травня. УНІАН. У п’ятницю та суботу, 11 та 12 травня, у столиці відбудуться

традиційні сільськогосподарські ярмарки, де буде широко представлена продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей України.

Як повідомляє Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА, 11 травня ярмарки відбудуться у: Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; Дніпровському районі на вул. Гродненській, 1-9; Подільському районі на просп. Правди, 5-11; Святошинському районі на вул. Зодчих, 62-64; Солом’янському районі на вул. Освіти, 8-20; Шевченківському районі на вул. Воровського, 2-4, вул. Ризькій, 1, вул. Якіра, 19, вул. В. Піка, 18, розі вул. Щусєва та Тираспольської.

У суботу сільськогосподарські ярмарки пройдуть у: Голосіївському районі на вул. Паньківській, 18-20; Дарницькому районі на вул. Л. Ревуцького; Деснянському районі на вул. О. Сабурова (в межах вул. Бальзака та просп. Маяковського); Дніпровському районі на вул. А.Бучми, 1-9; Оболонському районі на просп. Оболонському, 23-43; Печерському районі на пров. Лабораторному, 22-24; Подільському районі на вул. Г.Світлицького, 25;

- Святошинському районі на вул. М.Булгакова, 2-А; Солом’янському районі на вул. Стадіонній (в межах вулиць Урицького та Богданівської); Шевченківському районі на вул. Б.Хмельницького, 2-6.

На ярмарках споживачам запропонують різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України. Нагадаємо, продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.