На просп. Бажана частково обмежать рух транспорту

Київ. 7 травня. УНІАН. У зв’язку з проведенням робіт із укладання верхніх шарів асфальтобетону на черговій ділянці проспекту Миколи Бажана передбачено зміни в організації руху автотранспорту.

Як повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», з 9 до 12 травня з 8.00 до 22.00 буде частково обмежено рух автотранспорту на ділянці від Південного мостового переходу до Дніпровської набережної. Для проїзду в обидва напрямки буде виділено дві смуги.

Також з 9 до 12 травня передбачено часткове обмеження руху автотранспорту на вул. М. Горького на ділянці від вул. Федорова до площі Либідської.