Попов розповів журналістам про свої автомобілі

Київ. 8 травня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов розповів, що купив свою першу машину у 2000 році – це був BMW 1989 року випуску.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Перша машина - BMW 1989 року, яку купив у 2000 році. Вона то працювала, то не працювала. Потім я купив «Ланос», і тільки в 2011 році продав його рідному брату. «Лексус» купив у січні 2008 року і вже наїздив 200 тис. км. В минулому році навіть сам у Крим їздив», - розповів О.Попов.

Глава КМДА повідомив, що зараз у нього – седан Lexus ES 350.

За словами О.Попова, він жодного разу не порушував правила дорожнього руху в Києві, і його жодного разу не зупиняла ДАІ.

При цьому О.Попов каже, що у вільний час часто катається по місту на власній машині і дивиться на недоліки в роботі міських служб. За його словами, в цьому є той плюс, що ніхто не очікує перевірки.

В той же час, як зізнався О.Попов, за містом він може розганятися на своїй машині до 160 км/год.