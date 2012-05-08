У Києві відбувається засідання Священного синоду УПЦ

Київ. 8 травня. УНІАН. У Синодальному залі Київської Митрополії під головуванням блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира розпочалося засідання Священного синоду Української православної церкви.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЦ.

В засіданні беруть участь: митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел, митрополит Луганський і Алчевський Іоаннікій, митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій, митрополит Донецький і Маріупольській Іларіон, митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар, архієпископ Хустський і Виноградівський Марк, архієпископ Білоцерківський і Богуславський Митрофан, архієпископ Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій, архієпископ Житомирський і Новоград-Волинський Никодим.

На початку засідання предстоятель УПЦ звернувся до ієрархів зі вступним словом. «Вітаю вас із святом Пасхи, що вже уходить, і бажаю, щоби Христос не залишав нас у наших справах, думках та серцях. Хочу поклонитися усім, хто перебував поруч під час моєї хвороби – владикам, отцям та мирянам і бажаю, щоби Господь воздав їм за це», - сказав Митрополит Володимир.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня ц.р. відбулося засідання Священного Синоду Української православної церкви (Московського патріархату). Засідання пройшло під головуванням митрополита Одеського та Ізмаїльського Агатангела, як старшого за хіротонією постійного члена священного синоду за відсутності Митрополита Володимира, який перебував у лікарні.

Серед рішень Священного синоду від 26 січня: створення комісії для внесення змін до статуту про управління УПЦ - під головуванням митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона; тимчасове управління Київською єпархією доручено митрополитові Вишгородському та Чорнобильському Павлу, контролювати будівництво Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового та Духовно-просвітницького центру УПЦ доручено митрополиту Черкаському і Канівському Софронію. Синод прийняв рішення звільнити Преосвященного Олександра (Драбинка), архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського, вікарія Київської Митрополії з посади голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ та з посади головного редактора офіційного сайту церкви.

Події навколо цього синоду та рішення, прийняті на ньому, викликали палку дискусію у суспільстві.