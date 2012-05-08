Здійснять реконструкцію трамвайних колій на Подолі

Київ. 8 травня. УНІАН. Цього року в Києві розпочнеться реконструкція трамвайних колій на Подолі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

За його словами, також розробляється проект реконструкції трамвайних колій на вулиці Глибочицькій та Дмитрівській, на що буде направлено відповідне фінансування після 20 травня.

«А вже через кілька місяців можна починати роботу», - зазначив голова КМДА.

Київ запровадить нестандартний метод фінансування робіт з реконструкції трамвайних ліній, зазначив О.Попов, але при цьому не надав інших деталей.