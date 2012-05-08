На будівництво та ремонт доріг і мостів передбачили 1,5 млрд грн

Київ. 8 травня. УНІАН. У столиці цього року передбачено більше 1,5 млрд грн на будівництво та ремонт доріг і шляхопроводів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

«На ремонт доріг в цьому році виділено близько 50 млн грн для того, щоб привести їх в порядок, нормальний стан після зими. Близько 100 млн грн – на реконструкцію і будівництво нових доріг», - зазначив О.Попов, пояснюючи, що цього вистачить на реконструкцію проспекту Бажана, вулицю Григоренко, Горького, роботи на якій будуть завершувати вже найближчим часом, деякі інші території в центральній частині міста та в Оболонському районі.

«А якщо додати шляхопроводи і Подільсько-Воскресенський міст, то це буде фінансування в обсязі 1,5-1,6 млрд грн», - сказав голова КМДА.